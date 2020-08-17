Москва находится во втором десятке регионов по числу новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,44 на 100 тысяч человек. По этому показателю город находится во второй десятке среди субъектов РФ. Об этом говорится в данных Росстата.

Столица находится в числе регионов с одним из самых низких показателей темпа прироста новых случаев коронавирусной инфекции. Известно, что на сегодняшний день он составляет 0,3%.

За последние сутки в России выявили 4 892 новых случая коронавирусной инфекции. Коронавирус был подтвержден у жителей 83 регионов. В Москве зафиксировали 690 новых случаев COVID-19.

По данным ВОЗ на 17 августа, в мире зафиксировано более 21 миллиона случаев заражения, свыше 761 тысячи человек скончались.

В России выявлено 927 745 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 740 летальных исходов, выздоровел 736 101 человек.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется примерно через месяц. Отмечается, что пострегистрационные исследования займут от 4 до 6 месяцев, их участниками станут несколько десятков тысяч человек.