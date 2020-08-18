Прощание с Валентиной Легкоступовой пройдет 20 августа

Фото: скриншот видео youtube.com/Valentina Legkostupova
Прощание с заслуженной артисткой России Валентиной Легкоступовой состоится 20 августа на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУП "Ритуал".
Валентина Легкоступова умерла 14 августа в Москве в возрасте 54 лет.
"Прощание с заслуженной артисткой Российской Федерации Валентиной Легкоступовой пройдет в четверг, 20 августа, в Большом прощальном зале похоронного дома Троекурово. Гражданская панихида начнется в 12:00 и пройдет в закрытом режиме без представителей СМИ", – рассказали в пресс-службе.
Валентина Легкоступова – советская и российская эстрадная певица, заслуженная артистка России. Наиболее известна исполнением песни "Ягода-малина".
Дочь артистки обнаружила Легкоступову и ее супруга в состоянии алкогольного опьянения и отвезла обоих в наркологическую клинику 6 августа. Позднее певице стало хуже: у нее обнаружили черепно-мозговую травму, после чего она впала в кому. Ее состояние оценивалось как крайне тяжелое.
Вскоре супруга певицы доставили в полицию для выяснения обстоятельств случившегося. По его версии, Легкоступова получила травму головы при падении в ванной. Следственный комитет проверяет информацию. Следователи также опросили соседей артистки, супруга, сына и других родственников.
Умерла певица Валентина Легкоступова
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