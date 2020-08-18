Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:34

Прощание с Валентиной Легкоступовой пройдет 20 августа

общество утраты

Фото: скриншот видео youtube.com/Valentina Legkostupova

Прощание с заслуженной артисткой России Валентиной Легкоступовой состоится 20 августа на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУП "Ритуал".

Валентина Легкоступова умерла 14 августа в Москве в возрасте 54 лет.

"Прощание с заслуженной артисткой Российской Федерации Валентиной Легкоступовой пройдет в четверг, 20 августа, в Большом прощальном зале похоронного дома Троекурово. Гражданская панихида начнется в 12:00 и пройдет в закрытом режиме без представителей СМИ", – рассказали в пресс-службе.

Валентина Легкоступова – советская и российская эстрадная певица, заслуженная артистка России. Наиболее известна исполнением песни "Ягода-малина".

Дочь артистки обнаружила Легкоступову и ее супруга в состоянии алкогольного опьянения и отвезла обоих в наркологическую клинику 6 августа. Позднее певице стало хуже: у нее обнаружили черепно-мозговую травму, после чего она впала в кому. Ее состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Вскоре супруга певицы доставили в полицию для выяснения обстоятельств случившегося. По его версии, Легкоступова получила травму головы при падении в ванной. Следственный комитет проверяет информацию. Следователи также опросили соседей артистки, супруга, сына и других родственников.

Умерла певица Валентина Легкоступова

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать