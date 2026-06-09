"Интервью": Евгений Андриенко – о работе с молодежью и волонтерстве в Москве

В Москве прошел итоговый форум партии "Единая Россия" "Есть результат!". На нем подвели итоги реализации Народной программы.

Как Москва работает с молодежью? Что делает город для развития волонтерства? И о чем мечтает подрастающее поколение?

Об этом – в программе "Интервью" с директором Городского центра профессионального и карьерного развития Москвы, членом партии "Единая Россия" Евгением Андриенко.