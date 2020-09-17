"Интервью": Елена Андреева – о вакцинации от гриппа в Москве

Название: интервью

Гость: Елена Андреева

Ведущая: Екатерина Фоменко

Для кого: для жителей столицы

Легко ли отличить симптомы гриппа от COVID-19? Когда в Москве прогнозируют всплеск сезонных заболеваний? И какие вакцины помогут избежать новой эпидемии?

Об этом в программе "Интервью" рассказала главный государственный санитарный врач по городу Москве Елена Андреева.