Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": мужчину задержали после ограбления офиса микрозаймов в Москве

"Московский патруль": мужчину задержали после ограбления офиса микрозаймов в Москве

"Московский патруль": в Москве мошенники похитили у шести пенсионерок 3 млн рублей

"Московский патруль": подозреваемого в убийстве хозяина пса осудят в Подмосковье

"Московский патруль": суд арестовал женщину за мошенничество с элитной квартирой в Москве

Криптопредпринимательницу Валерию Федякину арестовали в Москве

Мощный взрыв произошел в луганском Краснодоне

Специалисты начали подсчитывать ущерб после мощного урагана в Норильске

Суд назначил наказание пассажирам, которые напали на контролеров в столице

Бизнес-центр "Савеловский Сити" эвакуировали в СВАО

Пожар произошел в жилом доме в Щелкове

В Москве полицейские задержали подозреваемого, ограбившего офис микрозаймов. Момент преступления сняли камеры видеонаблюдения.

Опасаясь за свою жизнь, сотрудницы организации подчинились приказу злоумышленника и отдали ему 19 тысяч рублей. Этой суммы злоумышленнику хватило, чтобы он покинул помещение. После его ухода женщины обратились в полицию.

Подробнее – в эфире телеканала "Москва 24".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоАлексей Целищев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика