"Московский патруль": мужчину задержали после ограбления офиса микрозаймов в Москве

В Москве полицейские задержали подозреваемого, ограбившего офис микрозаймов. Момент преступления сняли камеры видеонаблюдения.

Опасаясь за свою жизнь, сотрудницы организации подчинились приказу злоумышленника и отдали ему 19 тысяч рублей. Этой суммы злоумышленнику хватило, чтобы он покинул помещение. После его ухода женщины обратились в полицию.

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