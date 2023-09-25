25 сентября, 21:45Происшествия
"Московский патруль": мужчину задержали после ограбления офиса микрозаймов в Москве
В Москве полицейские задержали подозреваемого, ограбившего офис микрозаймов. Момент преступления сняли камеры видеонаблюдения.
Опасаясь за свою жизнь, сотрудницы организации подчинились приказу злоумышленника и отдали ему 19 тысяч рублей. Этой суммы злоумышленнику хватило, чтобы он покинул помещение. После его ухода женщины обратились в полицию.
Подробнее – в эфире телеканала "Москва 24".
Программа: Московский патруль