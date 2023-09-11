11 сентября, 21:45Происшествия
"Московский патруль": полиция задержала мужчину, укравшего велосипед на востоке Москвы
Восточном округе столицы полицейские задержали мужчину, который украл оставленный на улице велосипед.
Отмечается, что злоумышленник обнаружил велосипед, после чего сел на него и уехал в неизвестном направлении, однако благодаря камерам видеонаблюдения, личность мужчины удалось установить.
После поимки, сотрудники полиции отпустили мужчину под подписку о невыезде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль