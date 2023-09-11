"Московский патруль": полиция задержала мужчину, укравшего велосипед на востоке Москвы

Восточном округе столицы полицейские задержали мужчину, который украл оставленный на улице велосипед.

Отмечается, что злоумышленник обнаружил велосипед, после чего сел на него и уехал в неизвестном направлении, однако благодаря камерам видеонаблюдения, личность мужчины удалось установить.

После поимки, сотрудники полиции отпустили мужчину под подписку о невыезде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

