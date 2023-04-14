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14 апреля, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": несколько столичных бизнесменов стали жертвами масштабного обмана

"Московский патруль": несколько столичных бизнесменов стали жертвами масштабного обмана

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Несколько столичных бизнесменов стали жертвами масштабного обмана.

Интернет-мошенники выдавали себя за чиновников и заключали с предпринимателями фиктивные госконтракты. Заплатить обещали позже и исчезали с товаром на миллионы рублей. Сколько коммерсантов попались на крючок аферистов? И как удалось задержать первых подозреваемых?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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