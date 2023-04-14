14 апреля, 21:45Происшествия
"Московский патруль": несколько столичных бизнесменов стали жертвами масштабного обмана
Несколько столичных бизнесменов стали жертвами масштабного обмана.
Интернет-мошенники выдавали себя за чиновников и заключали с предпринимателями фиктивные госконтракты. Заплатить обещали позже и исчезали с товаром на миллионы рублей. Сколько коммерсантов попались на крючок аферистов? И как удалось задержать первых подозреваемых?
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль