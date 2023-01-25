"Московский патруль": в столице задержали угонщика иномарки

В Москве задержали мужчину, который ездил по дорогам на чужой иномарке. Момент угона зафиксировала камера видеонаблюдения.



Предварительно установлено, что злоумышленник, находясь во дворе жилого дома на Садовой-Черногрязской улице, обнаружил припаркованный автомобиль "Ленд Ровер", который владелица забыла закрыть.

Воспользовавшись данными обстоятельствами, он сел в салон иномарки, завел двигатель, совершил движение до Ленинского проспекта, где оставил транспортное средство и скрылся. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.