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25 января, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": в столице задержали угонщика иномарки

"Московский патруль": в столице задержали угонщика иномарки

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В Москве задержали мужчину, который ездил по дорогам на чужой иномарке. Момент угона зафиксировала камера видеонаблюдения.

Предварительно установлено, что злоумышленник, находясь во дворе жилого дома на Садовой-Черногрязской улице, обнаружил припаркованный автомобиль "Ленд Ровер", который владелица забыла закрыть.

Воспользовавшись данными обстоятельствами, он сел в салон иномарки, завел двигатель, совершил движение до Ленинского проспекта, где оставил транспортное средство и скрылся. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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