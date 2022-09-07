"Московский патруль": слушание по делу о торговле детьми в Одинцово состоялось в Москве

Предварительное слушание по делу о торговле детьми в Одинцово состоялось в Никулинском районном суде Москвы. 2 года назад правоохранители нашли новорожденных в квартире, похожей на подпольный роддом.

На скамье подсудимых – 5 человек. Четверо из них – медработники. И они, вероятно, продолжили бы вести сомнительный бизнес, если бы не случайность, которая вывела на их след правоохранителей.

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