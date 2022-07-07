"Московский патруль": полиция разыскивает блогера, убившего свою возлюбленную

Подмосковные полицейские разыскивают блогера, который подозревается в убийстве своей возлюбленной. Тело девушки с множественными ножевыми ранениями обнаружила ее мать.

Говорят, пара часто ссорилась. А мужчина ради хайпа однажды просил свою подругу написать на него заявление в полицию. Неужели в этот раз пранк пошел не по плану? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.