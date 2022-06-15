"Московский патруль": в центре Москвы выявили магазин, продающий спиртное после полуночи

Минувшей ночью активисты федерального проекта "Трезвая Россия" под видом покупателей пришли в торговую точку на Тверской улице и спокойно купили спиртное после полуночи в обход кассы.

После того, как к магазину прибыли полицейские, у продавцов случилась настоящая истерика. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

