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Москва 24

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происшествия

06:40

Троих мужчин задержали за нападение на стоматологическую клинику в Подмосковье

происшествиякриминал

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Трое мужчин совершили разбойное нападение на стоматологическую клинику в Подольске. Об этом информирует сайт "МВД Медиа".

По данным полиции, двое преступников с пистолетами украли сейф и кассовый аппарат из клиники на улице Маштакова. В это время третий участник нападения караулил на улице.

Общая сумма похищенного составила порядка 2,5 миллиона рублей.

Позднее подозреваемых удалось задержать. Полицейские нашли их после просмотра записей с камер видеонаблюдения.

"Задержали одного из подозреваемых по месту его проживания в Москве. Двое других участников преступления задержаны в автомобиле на парковке одного из торговых центров, расположенных на бульваре Дмитрия Донского", – уточнили в полиции.

В МВД пояснили, что после совершения преступления участники вскрыли сейф и поделили деньги.

На месте происшествия сотрудники полиции нашли пистолет и магазин с тремя патронами. Кроме того, еще одно оружие изъяли у одного из задержанных при обыске. Также была найдена часть украденных денег.

По факту случившегося было открыто уголовное дело по статье "Разбой".

"Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – добавляется в сообщении.

Ранее четверо мужчин с бейсбольными битами напали на подмосковный магазин, где избили директора, ее мужа и продавца-кассира. От полученных травм сотрудница скончалась на месте, супругов госпитализировали.

Председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов прокомментировал произошедшее. Он назвал граждан Таджикистана, обвиняемых в совершении преступления, позором нации.

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