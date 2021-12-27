"Московский патруль": глава МВД России исполнил мечту шестилетнего мальчика

27 декабря, 21:35
Благотворительная акция "Елка желаний" продолжает делать счастливыми российских детей. Новогодняя мечта шестилетнего мальчика исполнилась благодаря Министру Внутренних дел России Владимиру Колокольцеву.
Михаил Копанев из Орловской области пожелал посетить столичный музей космонавтики. Его мечту взялся исполнить глава МВД России.
Сотрудники полиции встретили мальчика и его семью на вокзале. В музее космонавтики Миша своими глазами увидел космический корабль, на котором летал Юрий Гагарин, и узнал все об устройстве скафандра и правилах составления меню для космонавтов. А затем прошелся с экскурсией по Красной площади. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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