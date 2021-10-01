"Московский патруль": задержаны трое предполагаемых участников группировки хакеров

В Москве и других регионах России задержаны трое предполагаемых участников группировки хакеров.

По данным полиции, сообщники предлагали всем желающим купить вредоносное программное обеспечение. С помощью него можно было модернизировать любимых персонажей в компьютерной игре и получить преимущество перед другими участниками.

Во время обысков на квартирах у фигурантов уголовного дела оперативники изъяли крупные суммы денег.

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