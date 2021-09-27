"Московский патруль": 200 свертков с наркотиками обнаружили полицейские в Егорьевске

Полицейские обнаружили двести свертков с наркотиками в подмосковном Егорьевске. Они задержали вероятного распространителя героина.

Как выяснили оперативники, мужчина заказывал наркотики через Интернет, а затем расфасовывал их и продавал небольшими дозами. Торговлю он вел с помощью так называемых закладок.

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