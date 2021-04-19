"Московский патруль": прокуратура проверит данные о нападении собаки на женщину с ребенком

Прокуратура проводит проверку после нападения собаки на женщину с ребенком, инцидент произошел в Москве и попал в объектив камеры. В схватку с крупной собакой ввязались неравнодушные местные жители.

Однако, в данной ситуации очевидцев больше всего озаботило поведение хозяина животного. Питомца он, якобы, выгуливал без намордника, спустил с поводка и куда-то ушел.

Почему эксперты в каждой подобной ситуации, отчетливо просматривают вину не столько животного, сколько именно владельца собаки? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.