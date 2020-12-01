"Московский патруль": полицейские разбираются в деле о мошенничестве с автомобилями

Предприниматель Алексей Зайцев в прошлом году всего за один день он потерял более 15 миллионов рублей. Такова общая стоимость иномарок. Камеры зафиксировали, как Алексей Зайцев бережно паркует эти машины и передает своему партнеру Андрею Лукашевичу.

Алексей Зайцев рассказал, что с Лукашевичем они сотрудничали на протяжении 8 лет, а потом он прекратил выходить на связь, перед этим он забрал автомобиль для дальнейшей реализации.

Под каким предлогом мужчина забирал автомобили у знакомых? И правда ли, что долгие годы ему удавалось жить под вымышленным именем? Об – в программе "Московский патруль".

