Два человека погибли при наезде автомобиля в немецком Трире

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Два человека погибли после наезда автомобиля на пешеходов в немецком городе Трир, сообщили в полиции. Также правоохранители подтвердили информацию о задержании водителя, по вине которого произошло ДТП.

"Мы задержали человека, машина обнаружена. Два человека, по первоначальным данным, погибли. Пожалуйста, избегайте поездок в центр", – говорится в сообщении.

По словам бургомистра города Вольфрама Лайбе, из-за аварии пострадало до 15 человек, среди которых есть тяжелораненые. О мотивах мужчины, совершившего наезд на пешеходов, пока не сообщается.

Ранее местная полиция сообщила о пострадавших из-за аварии в городе Трир в Германии. Там автомобиль выехал на пешеходную зону. Обстоятельства произошедшего уточняются.