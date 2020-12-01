Наехавший на пешеходов в Трире водитель действовал "в приступе ярости"

Фото: АР/Harald Tittel/dpa

Водитель мог сбить пешеходов в немецком Трире умышленно и находиться в состоянии агрессии. Об этом сообщил обер-бургомистр города Вольфрам Лайбе в эфире SWR.

"У нас имел место умышленный наезд на пешеходов в центре города. Водитель был в состоянии амока", – рассказал Лайбе. На место происшествия были направлены экстренные службы.

"Несколько человек попали под машину в пешеходной зоне Трира", – подтвердили в правоохранительных органах на странице в Twitter. Согласно предварительным данным, погибли двое человек, пострадали 15.

Видео: соцсети

Очевидцы рассказали телеканалу Москва 24 о том, что происходит сейчас в городе.

"Нам пришлось экстренно закрывать ресторан. Весь город закрыт, вокруг полно полиции, пожарных машин и машин скорой помощи. Полиция просит всех оставаться дома и уж тем более избегать центра", – заявили в мексиканском ресторане Pacha Mama в Трире.

Полиция задержала водителя, начато расследование.