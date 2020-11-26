Суд арестовал главу отдела таможенного поста аэропорта Шереметьево

17:50
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Суд арестовал начальника отдела таможенного поста в Шереметьево за получение взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС.
По версии следствия, обвиняемый получил от гендиректора коммерческой организации, осуществляющей деятельность в качестве таможенного брокера, более 820 тысяч рублей за ускоренное таможенное оформление грузов.
Деньги передавались через привлеченных предпринимателем посредников. В отношении взяткодателя и посредников также возбуждено уголовное дело. В рамках расследования дела они дали показания на сотрудника таможни.
Начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 2 Авиационного таможенного поста в Шереметьево задержали накануне. Задержанному предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере.
Несколько дней назад в Москве задержали директора департамента ГУУ по подозрению в получении взятки в размере 3,6 миллиона рублей. Операция по задержанию произошла в момент передачи второй части от общей суммы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: