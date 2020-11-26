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Происшествия

17:50

Суд арестовал главу отдела таможенного поста аэропорта Шереметьево

суды происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Суд арестовал начальника отдела таможенного поста в Шереметьево за получение взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

По версии следствия, обвиняемый получил от гендиректора коммерческой организации, осуществляющей деятельность в качестве таможенного брокера, более 820 тысяч рублей за ускоренное таможенное оформление грузов.

Деньги передавались через привлеченных предпринимателем посредников. В отношении взяткодателя и посредников также возбуждено уголовное дело. В рамках расследования дела они дали показания на сотрудника таможни.

Начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 2 Авиационного таможенного поста в Шереметьево задержали накануне. Задержанному предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере.

Несколько дней назад в Москве задержали директора департамента ГУУ по подозрению в получении взятки в размере 3,6 миллиона рублей. Операция по задержанию произошла в момент передачи второй части от общей суммы.

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