"Московский патруль": врачи пытаются поставить на ноги 11-летнего мальчика из Бурятии

Жуткая авария и страшные травмы. В российском реабелитационном центре "Детство" в подмосковном Домодедове врачи пытаются поставить на ноги 11-летнего мальчика из Бурятии Максима Галенко.

В мае этого года ребенка сбил автомобиль, за рулем которого находился водитель без прав. Шансов на то, что Максим выживет было очень мало, но он справился. Однако речи о полном восстановлении, к сожалению, не идет.

Скорее всего Максим не сможет жить как все, а вот виновник аварии сможет. Его даже не отправили в тюрьму. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.