Движение автомобилей восстановили в районе Глебовского моста после ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Последствия дорожной аварии устранили в районе Глебовского моста в Восточном округе Москвы. Как сообщает ТАСС, движение на указанном участке восстановлено.

"Последствия ДТП устранены, движение по Глебовскому мосту и Проектируемому проезду №1888 восстановлено", – объявили в официальном твиттер-аккаунте "Московского транспорта".

Инцидент произошел утром субботы, 14 декабря, на перекрестке у Глебовского моста. В результате столкновения с "Газелью" легковой автомобиль марки Honda пробил ограждение и упал в Яузу. Два человека, которые находились в салоне, скончались. Водитель грузовой машины в столкновении сломал ногу.

В субботу стало известно о ДТП на Урале. Автобус, следовавший из Перми в Екатеринбург, упал в кювет и перевернулся. По предварительным данным, водитель заснул за рулем. В результате происшествия никто не погиб, 7 человек обратились к врачам.

