Движение на МКАД восстановлено после ДТП

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Легковушка столкнулась с грузовиком на внутренней стороне 9-ого километра МКАД, сообщает пресс-служба департамента транспорта в Twitter. В связи с аварией движение по трем полосам автодороги было ограничено.

Утром Peugeot Partner въехал в стоящий грузовой автомобиль МАН. В результате водитель легковой машины скончался на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Еще одна авария произошла на 60-м километре внутренней стороны МКАД. Движение в районе происшествия также было ограничено. Машинам было не проехать по двум полосам. Информации о пострадавших не поступало.

Накануне в Москве автомобиль Mazda сбил пешеходов на тротуаре. Из-за высокой скорости машина пролетела еще несколько метров и врезалась в вестибюль станции.

В результате аварии погибли три человека. Пострадал и водитель автомобиля. Как рассказали очевидцы, виновник ДТП попытался скрыться, однако его остановили сотрудники МЦК, которые выбежали на улицу, чтобы помочь пострадавшим.