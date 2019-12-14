Пассажирский автобус вылетел в кювет на трассе на Урале

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Пассажирский автобус, следующий из Перми в Екатеринюург, вылетел в кювет на трассе в Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых.

"ДТП произошло примерно в 05:10 по Москве в районе 242 километра трассы Пермь – Екатеринбург. Пассажирский заказной автобус со свердловскими номерами перевозил из Перми в Екатеринбург 53 человека, за рулем водитель. По предварительным данным, водитель задремал за рулем, в результате чего потерял контроль над управлением", – объяснил специалист.

Как рассказал Горелых, автобус выехал на встречную полосу, после чего свернул в кювет и перевернулся на бок. В результате ДТП за помощью врачей обратились семь человек.

Ранее в субботу, 14 декабря, сообщалось о перекрытии автомобильного движения в районе Глебовского моста в Москве из-за аварии.

