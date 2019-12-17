При столкновении двух автомобилей на МКАД погиб один человек

Фото: Москва24/Антон Великжанин

На западе столицы при столкновении двух автомобилей погиб один человек, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления ГИБДД РФ.

Отмечается, что авария произошла в районе Кунцево.

"На внешней стороне 58 км МКАД произошло столкновение Fiat Ducato и грузового автомобиля. В результате ДТП погиб водитель Fiat Ducato", – говорится в сообщении.

Накануне на севере столицы водитель иномарки насмерть сбил мужчину 1935 года рождения, который переходил дорогу в неположенном месте. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Ранее в Москве автомобиль Mazda сбил пешеходов на тротуаре.

