"Московский патруль": приезжий пытался провезти через границу незадекларированные деньги

В аэропорту Домодедово задержан приезжий из Средней Азии, который пытался незаконно перевезти через таможенную границу 50 тысяч долларов.

Мужчина прилетел в Москву и не задекларировал крупную сумму денег. Плотную пачку купюр сотрудники таможни обнаружили, когда он пытался выйти через "зеленый коридор".

В действиях гражданина Туркменистана усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Контрабанда наличных денежных средств и/или денежных инструментов".

Подробнее – в программе "Московский патруль".

