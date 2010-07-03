Галкина и Пугачеву не будут допрашивать по делу о покушении на Киркорова

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ведущего Максима Галкина и певицу Аллу Пугачеву не будут вызывать в суд в качестве свидетелей по делу о покушении на Филиппа Киркорова. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

Дело о подготовке теракта на концерте Киркорова в июле 2017 года повторно направили в суд в Махачкале. Дата его рассмотрения еще не назначена.

В марте 2019 года в рамках этого дела обвинение было предъявлено четырем россиянам. Один из них позднее признался, что планировал не теракт, а заказное убийство артиста, заказчиком которого якобы являлся Галкин. В связи с этим защита попросила вызвать в суд Пугачеву, Галкина и Киркорова, однако следствие не стало вносить знаменитостей в список свидетелей.

Ранее Филипп Киркоров прокомментировал информацию о своем заказном убийстве. Он опубликовал большой пост в своем Instagram. Артист заявил, что все сведения, о которых сообщалось ранее, являются ложными. Он отметил, что у него, а также Аллы Пугачевой и Максима Галкина, которых тоже касалась информация, есть чувство юмора, и артисты не приняли эти информационные вбросы близко к сердцу.

