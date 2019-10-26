На лбу Терминатора: как в Китае научились встраивать рекламу в любой кадр

Мы постоянно встречаем в фильмах и сериалах продакт плейсмент – когда герои "совершенно случайно" пьют кофе всемирно известного бренда или едят только определенные шоколадки. Но не так давно индустрия шагнула далеко вперед – появилась технология, которая позволит встраивать любую рекламу уже на этапе постпродакшна. Как это выглядит и какое у технологии будущее – в материале нашего обозревателя Николая Гринько.

Представьте себе, что вы смотрите голливудский фильм – каких-нибудь очередных "Мстителей". Человек-паук едет в школу на автобусе, на борту которого размещена реклама пельменей. Капитан Америка спасает людей из рушащегося небоскреба известного банка. А зеленый Халк крушит врагов в безразмерных штанах, на которых отлично виден логотип швейной фабрики № 5 города N. Какой бы забавной на первый взгляд ни казалась эта картинка, это, похоже, ближайшее будущее мирового кинематографа: рекламу будут размещать прямо внутри фильмов, причем, в каждом регионе свою. Помните времена, когда региональные телекомпании лепили бегущую строку с объявлениями прямо поверх сигнала федеральных каналов? Будет примерно то же самое, только на более высоком технологическом (и экономическом) уровне.

Крупнейшая китайская видеоплатформа Tencent Video, у которой 97 миллионов платных подписчиков, начинает внедрение технологии, позволяющей встраивать в фильмы и сериалы рекламу, которой изначально там не было. Причем она будет появляться как на неподвижных, так и на движущихся объектах и будет выглядеть так, словно все это задумывалось еще во время съемок. Если герои пьют кофе, то на бумажные стаканчики в их руке нанесут логотипы китайских кофеен. Если персонажи проходят мимо аптеки, ее витрину заменят вывеской местной аптечной сети. Надписи на футболках, рекламные щиты, витрины магазинов – все эти элементы можно будет заменить, разместив на них рекламу китайских компаний.

Wow! Worth watching this. China's largest video platform #Tencentvideo (97M paying China subscribers) will begin inserting extra ads into movies/series that didn't exist in the original. #computervision pic.twitter.com/qltsQz9jdF — Matthew Brennan (@mbrennanchina) 15 октября 2019 г.



Справедливости ради нужно заметить, что технология эта – не такая уж новая и совсем не китайская. Еще несколько лет назад ее разработкой занялась британская компания Mirriad и за это время отточила алгоритмы настолько, что подмена брендов в видео выглядит совершенно незаметной. Однако до сих пор новостей о том, что кто-то решил внедрить эту технологию, не появлялось. Судя по всему, китайцы решили сделать это первыми. Правда, в их демонстрационном ролике видно, что обработке подвергается только местный продукт – то есть фильмы и сериалы китайского производства. Однако нам кажется, что это только пока. Объясняем, почему.

Взаимоотношения Поднебесной и мирового кинематографа очень своеобразны. Китай с его огромным населением – это огромный рынок, и Голливуд всеми силами старается если не завоевать его, то хотя бы расширить зону влияния. Маркетинговые исследования показывают, что к 2020 году кассовые сборы китайского кинопроката должны превзойти бокс-офис всей Северной Америки. При этом Китай допускает на экраны своих кинотеатров всего три десятка иностранных фильмов в год, причем половина из них должна быть в формате 3D. Содержание всех картин подвергается самой жесткой цензуре, а процент, который китайские прокатчики отдают киностудиям, – почти в два раза меньше, чем платит весь остальной мир.

Но даже эти драконовские правила не отпугивают Голливуд: американские студии снимают 3D-блокбастеры, вводят в сценарии положительных китайских персонажей, отрицательных азиатов меняют на героев другой расы, крайне щепетильно относятся к репликам и сценарным ходам и вообще делают все возможное, чтобы проскочить "сито восточной цензуры". Деньги решают все. Прорвался в Китай – выиграл. Иногда даже полный провал на американском рынке может с лихвой окупиться китайским прокатом: так было, например, с фильмом "Варкрафт" 2016 года, который собрал в США всего $47 миллионов, зато в Китае первый же уикенд принес ему $145 миллионов.

Именно эта зависимость массового кинематографа от китайского рынка сделает возможным, казалось бы, неосуществимое: рано или поздно студии прогнутся, и местная реклама начнет появляться в кадре. Сначала только во второсортных сериалах и ненадолго, но со временем деньги китайских рекламодателей перевернут рынок, и на стальном лбу Терминатора появится логотип Xiaomi или Samsung. А спустя еще немного времени технология завоюет всю планету, и мы будем видеть в мировых премьерах до боли родную отечественную рекламу. Разумеется, вписанную в контекст аккуратно и с максимальным уважением к оригиналу.

Хотя...