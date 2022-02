На лбу Терминатора: как в Китае научились встраивать рекламу в любой кадр

Мы постоянно встречаем в фильмах и сериалах продакт плейсмент – когда герои "совершенно случайно" пьют кофе всемирно известного бренда или едят только определенные шоколадки. Но не так давно индустрия шагнула далеко вперед – появилась технология, которая позволит встраивать любую рекламу уже на этапе постпродакшна. Как это выглядит и какое у технологии будущее – в материале нашего обозревателя Николая Гринько.

Представьте себе, что вы смотрите голливудский фильм – каких-нибудь очередных "Мстителей". Человек-паук едет в школу на автобусе, на борту которого размещена реклама пельменей. Капитан Америка спасает людей из рушащегося небоскреба известного банка. А зеленый Халк крушит врагов в безразмерных штанах, на которых отлично виден логотип швейной фабрики № 5 города N. Какой бы забавной на первый взгляд ни казалась эта картинка, это, похоже, ближайшее будущее мирового кинематографа: рекламу будут размещать прямо внутри фильмов, причем, в каждом регионе свою. Помните времена, когда региональные телекомпании лепили бегущую строку с объявлениями прямо поверх сигнала федеральных каналов? Будет примерно то же самое, только на более высоком технологическом (и экономическом) уровне.

Крупнейшая китайская видеоплатформа Tencent Video, у которой 97 миллионов платных подписчиков, начинает внедрение технологии, позволяющей встраивать в фильмы и сериалы рекламу, которой изначально там не было. Причем она будет появляться как на неподвижных, так и на движущихся объектах и будет выглядеть так, словно все это задумывалось еще во время съемок. Если герои пьют кофе, то на бумажные стаканчики в их руке нанесут логотипы китайских кофеен. Если персонажи проходят мимо аптеки, ее витрину заменят вывеской местной аптечной сети. Надписи на футболках, рекламные щиты, витрины магазинов – все эти элементы можно будет заменить, разместив на них рекламу китайских компаний.

Wow! Worth watching this. China's largest video platform #Tencentvideo (97M paying China subscribers) will begin inserting extra ads into movies/series that didn't exist in the original. #computervision pic.twitter.com/qltsQz9jdF