Сбой в движении электричек произошел на Рижском и Курском направлениях

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Рижском и Курском направлениях Московской железной дороги (МЖД) произошел сбой в движении пригородных поездов в сторону области. Об этом говорится в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Поезда задерживаются по техническим причинам. Диспетчеры принимают все усилия для введения поездов в график. Сотрудники пассажирской компании приносят извинения пассажирам за доставленные неудобства.



Сбой в движении электричек произошел на Рижском направлении

Накануне поезда дальнего следования на Октябрьской железной дороге (ОЖД) задерживались на несколько часов из-за гололеда и сильного ветра.

С задержкой следовали поезда № 22 Санкт-Петербург – Мурманск, № 803 Петрозаводск – Санкт-Петербург, № 804 Санкт-Петербург – Петрозаводск, № 92 Москва – Мурманск, № 218 Петрозаводск – Сортавала и № 16 Мурманск – Москва.

В конце октября восемь пассажирских поездов следовали в Москву и из нее с задержками. Ремонт сетей потребовался в Вологодской и Ярославской областях из-за плохой погоды и шквалистого ветра.

В результате утром расписание пригородных и пассажирских поездов изменилось. В общей сложности было задержано 11 пассажирских и три пригородных поезда.

