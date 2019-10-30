"Московский патруль": суд арестовал полицейских из подмосковного Ступина

В Бабушкинском суде столицы избрали меру пресечения полицейским из подмосковного Ступина. По версии следствия, офицеры получили от местного коммерсанта полмиллиона рублей, а взамен предложили свои услуги и покровительство.

Трех задержанных правоохранителей – начальника полиции Ступина Антона Антонова и оперуполномоченных Олега Борща и Артура Кучева – суд отправил в СИЗО на 2 месяца. А врио начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Илья Дошин получил домашний арест.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.