Участки под строительство двух поликлиник выделили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Земельные участки общей площадью 1,58 гектара выделят под строительство поликлиник на западе и севере столицы, передает портал мэра и правительства Москвы.

Соответствующее решение было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК), которое провел мэр города Сергей Собянин.

Поликлинику на 320 посещений в смену построят в районе Молжаниновский по адресу: Синявинская улица, владение 13. Площадь здания составит 14,1 тысячи квадратных метров.

Аналогичную поликлинику площадью 15,6 тысячи квадратных метров предполагается построить в Кунцеве. Она расположится на улице Академика Павлова, владение 30.

Ранее сообщалось, что более 100 новых специалистов наняли столичные поликлиники за последние два месяца в рамках программы "Новый московский стандарт поликлиник".