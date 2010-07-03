В московские поликлиники примут на работу 500 новых сотрудников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Дополнительно 500 новых сотрудников примут на работу в поликлиники столицы в 2020 году, рассказал руководитель департамента здравоохранения города Алексей Хрипун.

По его словам, новый стандарт поликлиник подразумевает стандарт штатного расписания и комплектации кадров. Переход на него будет идти в течение трех лет, сообщает Агентство "Москва".

В каждой поликлинике с каждого года должно быть как минимум восемь наиболее востребованных специалистов, отметил Хрипун.

"Они берут на себя 80% и более от всего потока обращающихся. На некоторых позициях – кардиолога, невролога, эндокринолога – узких специалистов есть вакансии. Мы эти вакансии закроем, надеюсь, до конца этого года. В наших планах принять около 500 врачей", – заявил Хрипун.

Он добавил, что за последние два года число врачей в Москве увеличилось более чем на две тысячи. Кроме того, глава департамента подчеркнул, что в столице уделяют особое внимание качеству медобслуживания и квалификации работников сферы здравоохранения.

В этом году стартовал проект по оценке профессиональных компетенций врачей, поступающих в поликлиники. У них должны быть высшее образование и опыт. Кроме того, кандидату нужно пройти тестирование, оценку практических навыков и решить ситуационные задачи по специальности.

Проект бюджета Москвы на 2020 год предполагает увеличение расходов на здравоохранение на 30%, обратил внимание Хрипун. Он объяснил, что это позволит развивать все виды оказания медпомощи.

Член Общественного совета при Минздраве России Владимир Гурдус отмечал, что проект бюджета подразумевает и реконструкцию поликлиник. Он считает, что это приведет к унификации процессов в сфере здравоохранения и правильному контролю качества обслуживания в первом звене.