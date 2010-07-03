Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

17:19

Обвиняемый во взятке начальник полиции подмосковного Ступина признал вину

происшествия суды

Фото: ступино.50.мвд.рф

Бабушкинский суд Москвы арестовал до 28 декабря начальника полиции подмосковного Ступина Антона Антонова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере в составе группы лиц, сообщает ТАСС.

Антонов свою вину признал. "Я полностью признаю вину в содеянном и раскаиваюсь. Готов понести наказание", – заявил экс-полицейский.

Ранее по этому же делу суд арестовал оперуполномоченного антикоррупционного управления полиции Ступина Артура Кучева и еще одного полицейского – Олега Борща.

Четвертым фигурантом является исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Илья Дощин.

Их и других неустановленных следствием соучастников преступления обвиняют в крупной взятке, причем показания на полицейских дал Дощин.

СК требует арестовать четверых сотрудников полиции Ступина

По версии следствия, обвиняемые получили 500 тысяч рублей от гендиректора строительной фирмы за непроведение проверок финансово-хозяйственной деятельности и соблюдения миграционного законодательства, а также за общее покровительство.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика