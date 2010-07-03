Обвиняемый во взятке начальник полиции подмосковного Ступина признал вину

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Бабушкинский суд Москвы арестовал до 28 декабря начальника полиции подмосковного Ступина Антона Антонова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере в составе группы лиц, сообщает ТАСС.

Антонов свою вину признал. "Я полностью признаю вину в содеянном и раскаиваюсь. Готов понести наказание", – заявил экс-полицейский.

Ранее по этому же делу суд арестовал оперуполномоченного антикоррупционного управления полиции Ступина Артура Кучева и еще одного полицейского – Олега Борща.

Четвертым фигурантом является исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Илья Дощин.

Их и других неустановленных следствием соучастников преступления обвиняют в крупной взятке, причем показания на полицейских дал Дощин.

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По версии следствия, обвиняемые получили 500 тысяч рублей от гендиректора строительной фирмы за непроведение проверок финансово-хозяйственной деятельности и соблюдения миграционного законодательства, а также за общее покровительство.