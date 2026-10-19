"Качество жизни": онколог объяснил, как хеликобактер пилори влияет на здоровье желудка

Чем опасна бактерия хеликобактер пилори? Почему у одних людей она не вызывает жалоб, а у других приводит к гастриту и язве?

Как происходит заражение этой бактерией? Какие методы могут давать ложные результаты, а какие позволяют точно определить наличие бактерии?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответил заведующий онкологическим отделением № 2 ГКБ имени С. С. Юдина, доктор медицинских наук, врач-онколог Дмитрий Ерыгин.