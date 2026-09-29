Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 10:00

Общество

"Качество жизни": врач рассказала про сдачу анализов

"Качество жизни": врач рассказала про сдачу анализов

"Миллион вопросов": врач рассказала, как правильно заниматься ЛФК и восстанавливать мышцы

"Утро": москвичам рассказали о погоде 29 сентября

"Утро": 12 градусов ожидается вечером 29 сентября в Москве

"Утро": влажность воздуха в Москве 29 сентября составит 50%

"Новости дня": столичные волонтеры отправили более 10 тонн гуманитарной помощи в ЛНР и ДНР

"Утро": ясная погода ожидается в Москве 29 сентября

Россиянам рассказали, когда стоит искать работу активнее

"Утро": скорость ветра в Москве 29 сентября составит 2–7 м/с

В Сети набирает популярность видео разминки московских водителей автобусов

Что, кроме холестерина, может предупредить об инфаркте и инсульте? Что такое гомоцистеин и чем может быть опасен его высокий уровень? О чем может говорить повышенный С-реактивный белок?

Как липопротеин А помогает оценить риск инфаркта и инсульта, даже если обычный холестерин в норме? Кому действительно стоит проверить эти показатели, а кому не нужно сдавать все анализы подряд?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила главный врач городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева.

Читайте также
Программа: Качество жизни
обществовидео

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

Туристку в Дагестане силой отправили на зиплайне

Трое инструкторов подтащили ее в страховке к краю, после чего один из мужчин пнул туристку по ноге

Читать
закрыть

Как бороться с нашествием медведей в России?

Росохотрыболовсоюз призвал отменить сбор за добычу бурого медведя

Мера повысит интерес к охоте на хищника и позволит снизить число нападений на людей

Читать
закрыть

Какие продукты для новогоднего стола лучше купить сейчас?

В этот перечень эксперты включили крупы, макароны, сахар, муку, консервы, мед, чай, кофе

Заранее можно закупить все необходимое для выпечки и десертов – сухофрукты, орехи, шоколад

Читать
закрыть

Что известно о гибели российской туристки в Абхазии?

В убийстве подозревают торговца фруктами, с которым она уехала на съемную квартиру после краткосрочного романа

Читать
закрыть

Как раскол Африки на два континента повлияет на климат в России?

Эксперты уверены: потепление продолжится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика