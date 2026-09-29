"Качество жизни": врач рассказала про сдачу анализов

Что, кроме холестерина, может предупредить об инфаркте и инсульте? Что такое гомоцистеин и чем может быть опасен его высокий уровень? О чем может говорить повышенный С-реактивный белок?

Как липопротеин А помогает оценить риск инфаркта и инсульта, даже если обычный холестерин в норме? Кому действительно стоит проверить эти показатели, а кому не нужно сдавать все анализы подряд?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила главный врач городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева.