Движения транспорта ограничили в Москве из-за подготовки к параду Победы

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28 апреля, 13:00

Общество

"Доктор 24": врач рассказала, какие анализы могут быть бесполезными

"Доктор 24": врач рассказала, какие анализы могут быть бесполезными

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Почему не всегда нужно сдавать кровь на гомоцистеин для предотвращения инфаркта? Кому действительно стоит проверяться на онкомаркеры, а кому такие тесты не требуются? Когда важно сдавать кровь на все гормоны щитовидной железы, а когда достаточно проверить только один показатель?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники № 220, врач общей практики Ирина Корсун.

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Программа: Доктор 24
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