"Доктор 24": врач рассказала, какие анализы могут быть бесполезными

Почему не всегда нужно сдавать кровь на гомоцистеин для предотвращения инфаркта? Кому действительно стоит проверяться на онкомаркеры, а кому такие тесты не требуются? Когда важно сдавать кровь на все гормоны щитовидной железы, а когда достаточно проверить только один показатель?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники № 220, врач общей практики Ирина Корсун.