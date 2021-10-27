"Доктор 24": шоколад

Разбираемся в мифах о шоколаде. Повышает ли шоколад риск кариеса? Правда ли, что он вызывает привыкание и аллергию?

Помогает ли шоколад от депрессии? И вреден ли он для кожи? Об этом – в программе "Доктор 24".