Бочкарев: с начала года в Москве было передано под заселение по реновации 50 новостроек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице с начала этого года по программе реновации под заселение было передано 50 новых жилых корпусов общей площадью 594,7 тысячи квадратных метров, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.



Он отметил, что за это время около шести тысяч семей выразили готовность переехать в новые квартиры.

В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин добавил, что всего в этом году были подобраны 62 новые стартовые площадки, на которых планируется возвести 1,1 миллиона квадратных метров. 10 таких площадок утвердили 19 октября.

"Строительство домов на новых 10 площадках позволит расселить 26 старых зданий и предоставить комфортное жилье для 4,7 тысячи жителей", – рассказал Левкин.

Он подчеркнул, что в будущем на месте демонтированных домов построят новое жилье по программе реновации.

Ранее для участников программы реновации ввели услугу онлайн-записи на прием к нотариусу. Она будет полезна в том случае, если один из собственников квартиры несовершеннолетний, ограниченно дееспособный или недееспособный.

Кроме того, для участников программы реновации появились еще две новые онлайн-услуги – запись на осмотр квартиры и запись на заключение договора. Они доступны зарегистрированным пользователям с полной учетной записью на mos.ru.