"Доктор 24": шпинат и спаржа

Новогодние гарниры – чем заменить надоевшие картошку и рис? Есть необычные альтернативы – гарниры нового поколения: снизят риск рака, укрепят иммунитет, помогут не набрать лишний вес.

Что это за гарниры? Об этом – в программе "Доктор 24".