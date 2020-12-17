В России выявили 28 214 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков



В России за последние сутки выявили 28 214 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Оперштаб. В 5 239 (18,6%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.

На Москву пришлось 6 711 случаев, на Санкт-Петербург – 3 763, на Московскую область – 1 471, на Нижегородскую область – 496, на Архангельскую область – 399, на Свердловскую область – 397, на Воронежскую область – 389, на Ростовскую область – 387, на Вологодскую область – 370, на Псковскую область – 357, на Республику Крым – 351, на Хабаровский край – 343, на Республику Карелия – 341, на Красноярский край – 335, на Пермский край – 329.

Всего в РФ зарегистрировано 2 762 668 случаев (+1,0%) коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Алтай, Республике Тыва, Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Марий Эл.

За весь период в России число умерших от COVID-19 составило 49 151. Выздоровели 2 202 540.

Ранее Сергей Собянин заявил, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве не является взрывным. Он добавил, что число пациентов с COVID-19 в больницах стабильно уже 1,5 месяца, уточнив, что медицинская система справляется с потоком заболевших.

