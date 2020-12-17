В России выявили 28 214 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В России за последние сутки выявили 28 214 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Оперштаб. В 5 239 (18,6%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.
На Москву пришлось 6 711 случаев, на Санкт-Петербург – 3 763, на Московскую область – 1 471, на Нижегородскую область – 496, на Архангельскую область – 399, на Свердловскую область – 397, на Воронежскую область – 389, на Ростовскую область – 387, на Вологодскую область – 370, на Псковскую область – 357, на Республику Крым – 351, на Хабаровский край – 343, на Республику Карелия – 341, на Красноярский край – 335, на Пермский край – 329.
Всего в РФ зарегистрировано 2 762 668 случаев (+1,0%) коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Алтай, Республике Тыва, Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Марий Эл.
За весь период в России число умерших от COVID-19 составило 49 151. Выздоровели 2 202 540.
Ранее Сергей Собянин заявил, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве не является взрывным. Он добавил, что число пациентов с COVID-19 в больницах стабильно уже 1,5 месяца, уточнив, что медицинская система справляется с потоком заболевших.
Вакцинацию от COVID-19 внесли в календарь профилактических прививок
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: