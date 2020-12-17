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Общество

08:47

Врач назвала способы снизить риск заражения COVID-19 в новогодней компании

общество

Фото: depositphotos/4pmphoto@gmail.com

Терапевт Людмила Лапа посоветовала в Новый год отказаться от встреч с людьми, которые имеют признаки простуды, передает News.ru.

Специалист также рекомендовала в профилактических целях незадолго до торжества принять противовирусный препарат и приобрести кварцевую лампу. Врач подчеркнула, что лампа применяется во всех медицинских центрах и больницах.

"Самое главное, чтобы была кварцевая лампа, чтобы работала в помещении, если это дома. Даже во время встречи Нового года. Сейчас лампы все защищенные, и человек может находиться в помещении, когда кварцевая лампа работает. Такие лампы есть сейчас во всех медицинских центрах, больницах, они есть в продаже", – отметила Лапа.

Ранее власти Великобритании заявили, что при регулярном проветривании помещения снижается риск заражения COVID-19. В связи с этим правительство страны порекомендовало держать окна приоткрытыми или проветривать помещение в течение 10–15 минут.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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