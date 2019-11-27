"Доктор 24": о чем предупреждают прыщи на коже

Почему мы реагируем на смену погоды? О чем предупреждают прыщи на коже? И как от них избавиться?

Почему нельзя чистить зубы часто? И нужно ли менять зубную пасту, чтобы она не вызывала привыкание? Об этом и много другом – в программе "Доктор 24".