Трансплантолог Каабак вернется на работу в Центр здоровья детей

Уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей врач-трансплантолог Михаил Каабак продолжит работу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

Также в группу трансплантологов, работающих в НМИЦ здоровья детей, вернется Надежда Бабенко. Такое решение по результатам встречи с Каабаком приняла министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

В свою очередь, Михаил Каабак рассказал, что приступит к работе уже в среду, 27 ноября, и продолжит проводить операции по своей методике.

"Все дети могут рассчитывать на качественное послеоперационное наблюдение в своих регионах, куда они выезжают потом. Программа трансплантации почки будет расширена прежде всего за счет организации амбулаторного звена и взаимодействия с первичным звеном здравоохранения", – сказал трансплантолог Агентству "Москва".

По словам Каабака, операции продолжатся в соответствии с его методикой. Также врач добавил, что Минздрав пошел ему навстречу.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что из НМИЦ здоровья детей уволен врач-трансплантолог Михаил Каабак. Он единственный в России проводил пересадку почек младенцам весом менее 10 килограммов. Уволена также его коллега Надежда Бабенко. Более полумиллиона человек подписали петицию против увольнения врачей.

Скворцова тогда заявила, что операции, которые проводил Каабак, в России делают и другие специалисты. Министр также сообщила, что трансплантолог продолжает работать в Морозовской больнице на полставки и может оперировать детей, при этом она готова с ним встретиться и обсудить все вопросы, если его не устраивает работа.