Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:51

В Госдуме назвали неэтичной продажу лекарств в кредит

медицина экономика общество

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич ("Единая Россия") прокомментировал информацию об услуге продажи лекарств в кредит. Об этом сообщило Агентство "Москва".

Покупателям предложили занять до 300 тысяч рублей на срок до года по ставке 23 процента годовых. По мнению депутата, подобный подход нечистоплотен.

"Система может спровоцировать новую волну мошенничества, когда россиянам будут предлагаться некие лекарственные препараты без назначения врача. Сейчас в России не отрегулирован рынок отпуска безрецептурных препаратов. На мой взгляд, введение кредитов может привести к тому, что, воспользовавшись доверчивостью граждан, им будут проданы препараты непонятного спектра действий", – заявил Менделевич.

Член комитета Госдумы отдельно подчеркнул, что кредитные услуги не могут распространяться на препараты, входящие в перечень жизненно-важных. Подобные лекарства назначают врачи, их предоставляют бесплатно или по льготной цене.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с ИА "НСН" признал услугу аптечной сети удачной, но не согласен с высокой, на его взгляд, процентной ставкой по кредиту.

Ранее стало известно, что одна из аптечных сетей России впервые запустила услугу pos-кредитования (экспресс-кредитования) в своих отделениях. Посетители могут занять от 3 до 300 тысяч рублей. В аптечной сети рассчитывают увеличить прибыль на 5-10 процентов в 2020 году.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика