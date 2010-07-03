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Общество

21:38

Каабак рассказал о встрече со Скворцовой

общество медицина

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Врач-трансплантолог Михаил Каабак, уволенный из НМИЦ здоровья детей из-за закрытия медицинской программы, в интервью ИА "НСН" рассказал о встрече с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой.

"Встреча прошла, как мы и предполагали, в конструктивной и дружественной атмосфере… Мы сможем восстановить свою работу с маленькими детьми и с нашими специфическими протоколами, но какова будет структура – это определит директор (НМИЦ здоровья детей)", – сказал врач.

Он также отметил, что получено разрешение на использование в лечении детей препарата "Алемтузумаб", против которого выступал главный трансплантолог Минздрава Сергей Готье.

По словам Каабака, о новых условиях работы после возвращения в центр здоровья детей можно будет говорить только после встречи с директором центра 27 ноября.

Ранее в медорганизации и Минздраве заявили, что врача-трансплантолога и его коллегу Надежду Бабенко уволили из-за сокращения ставок. Сам Каабак утверждал, что увольнение связано с претензиями к протоколу лечения.

Позже Скворцова дала поручение вернуть трансплантологов на работу в НМИЦ. В Минздраве уточнили, что всем нуждающимся пациентам окажут высококвалифицированную помощь.

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