Пилотный проект "Умный шлагбаум" запустили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сотрудники экстренных и коммунальных служб столицы теперь смогут открывать шлагбаумы во дворах жилых домов и двери подъездов с помощью мобильного приложения, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Раньше врачам, полицейским, пожарным и коммунальщикам приходилось звонить диспетчеру управляющей компании, которая обслуживает конкретный шлагбаум, и просить открыть его. Чтобы войти в подъезд, нужно было связаться с жильцами по домофону. В итоге сотрудники теряли от 5 до 10 минут.

Пилотный проект "Умный шлагбаум" запустили в районе Новокосино. С помощью приложения KtoTam112, доступ к которому получат только сотрудники специальных служб, работа станет оперативнее. Каждый из сотрудников должен будет пройти авторизацию и получить личный логин и пароль. Таким образом, всегда будет известно, кто именно и когда открыл дверь подъезда или шлагбаум во дворе.

К приложению подключили шлагбаумы и домофоны пяти домов на улицах Городецкой, Новокосинской и Суздальской. На пропускных пунктах установили управляющие контроллеры, подсоединенные к системе.

Руководитель направления Smart City Lab столичного департамента информационных технологий Эльдар Файзуллин отметил, что теперь сотрудники экстренных и городских служб не будут терять время.

"Это позволит им оказывать помощь горожанам тогда, когда дорога каждая минута. Кроме того, разработанная нами инновационная система решает проблему коммунальщиков: им стало проще заезжать во двор, чтобы убрать территорию", – подчеркнул он.

Чтобы шлагбаум или домофон открылся автоматически, нужно включить GPS в приложении и подойти к устройствам. Выходить из автомобиля при подъезде к шлагбауму не требуется.

Тестирование системы завершится в конце этого года. Если эксперимент окажется успешным, ее начнут внедрять и в других дворах и домах города.

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