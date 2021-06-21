"Рейд": дежурство с сотрудниками ЦОДД

В новом выпуске съемочная группа программы "Рейд" дежурит вместе с сотрудниками ЦОДД.

Ведущая Светлана Милорадова стала очевидцем нескольких историй: ДТП с двумя машинами, авария с участием мотоциклиста, ДТП с участием грузовика.