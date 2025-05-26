"Сити": какие мероприятия стоит посетить на этой неделе в Москве

Команда проекта "Сити" рассказала, какие мероприятия стоит посетить на этой неделе в Москве.

В Еврейском музее проходит выставка "В поисках нового. Традиция в эпоху перемен". Она рассказывает о том, как развитие технологий изменило быт народов России – от переселения в города до освоения космоса. Там собрали этнические костюмы, работы художников и сувениры в традиционных народных техниках.

В "Зеленом ангаре" на "Винзаводе" проходит летний фестиваль. Москвичей ждут на бесплатные занятия. Каждый понедельник в 19:30 проводятся открытые уроки по шахматам. Каждую среду в это же время можно посетить мастер-классы по джазовым танцам, где научат базовым движениям. Также будут занятия по йоге.

Подробнее – в программе "Сити".