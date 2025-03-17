"Сити": что стоит прочитать в этом месяце

Команда проекта "Сити" подготовила подборку главных книжных новинок этой недели.

Вышло последнее издание в серии "Образы Италии XXI века" – книга Аркадия Ипполитова. В сборник вошли главы из его незавершенной работы о Риме, интервью и предисловие, наполненное глубокими эмоциями.

Еще одна новинка – роман "Эйзен" Гюзель Яхиной, посвященный жизни и творчеству Сергея Эйзенштейна. Структура книги отражает стиль режиссера, а сам текст представляет собой художественный коллаж с элементами документального жанра.

Подробнее – в программе "Сити".