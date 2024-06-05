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05 июня, 13:45

Культура

"Сити": три спектакля, которые можно посмотреть в столичных театрах летом 2024 года

"Сити": три спектакля, которые можно посмотреть в столичных театрах летом 2024 года

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Команда "Сити" сделала подборку новых спектаклей, которые можно посмотреть в столичных театрах летом 2024 года. Так, в театре "Современник" можно увидеть постановку режиссера Евгения Арье "Враги. История любви" по одноименному роману Исаака Зингера. Это история о любви и о том, как исторический контекст меняет внутренний мир человека, его убеждения и желания. В главных ролях – Сергей Юшкевич и Алена Бабенко. Спектакль запланирован на 18 и 19 июля.

РАМТ представил новый спектакль под открытым небом "Сердце Запада". В основе этой постановки – одноименный сборник рассказов американского писателя О. Генри, созданный по воспоминаниям о его собственной ковбойской юности, прошедшей на техасском ранчо. Погрузиться в мир Дикого Запада зрители смогут 5 и 7 июня.

Московский театр на Таганке поставил произведение драматурга Леонида Зорина "Варшавская мелодия". Ближайший показ спектакля состоится 1 августа.

Подробнее – в программе "Сити".

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